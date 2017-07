Unit Dikyasa Polres Way Kanan Edukasi Pendidikan Berlalu Lintas ke Pelajar

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BLAMBANGAN UMPU - Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa) Satuan lalu lintas Polres Way Kanan, melaksanakan Police Goes to School kegiatan edukasi pendidikan beralu Lintas di sekolah kepada para siswa di SMA Negeri 1 Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (15/7/2017).

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan melalui Kasat Lantas AKP Suhardo, mengatakan penegakan hukum menjadi salah satu tugas wajib kepolisian untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Akan tetapi hal itu masih dirasa belum cukup.

Sebab, perlu juga dilakukan upaya-upaya pencegahan Salah satu upaya tersebut dilakukan Kasat Lantas Polres Way Kanan beserta anggota memberika penyuluhan pemahaman Etika Tertib Berlalu Lintas dijalan yang baik dan benar bagi pelajar serta Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk meningkatkan dan menanamkan kesadaran disiplin berlalu lintas sejak dini, terutama bagi pelajar dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas, memahami manfaat penggunaan helm SNI, mengetahui arti rambu - rambu lalu lintas.

"Pelajar merupakan generasi penerus bangsa sehingga penanaman kesadaran berkendaraan sangat penting untuk di ingatkan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengingat faktor kecelakaan sangat rentan terjadi bilamana mengendarai kendaraan yang tidak taat aturan," kata AKP Suhardo.

Pihak SMA Negeri 1 Blambangan Umpu sangat mengapresiasi bimbingan dan kerjasama pihak Kepolisian, khususnya satuan lalu lintas Polres Way Kanan yang meluangkan waktu memberi pengetahuan dan pendidikan berlalu lintas kepada para pelajar bersamaan telah melaksanakan program pengenalan lingkungan sekolah (PPLS) merupakan acara yang wajib diikuti oleh para siswa baru SMA Negeri I Blambangan Umpu.

Para siswa baru diajak untuk mengenal peraturan- peratura dasar yang ada di SMAN I sehingga ketika masuk ke masa aktif akademik para siswa telah mengetahui dan menaati peraturan-peraturan tersebut