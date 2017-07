All You Can Eat hanya Rp 72.000++/Pax

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hotel Horison Lampung melaunching menu terbarunya yang bisa dinikmati di area resto. Menu tersebut adalah menu Dimsum yang dibanderol dengan harga hanya Rp 72.000++/pax all you can eat sehingga tamu bisa menikmati hidangan ini sepuasnya.

General Manager Hotel Horison Lampung Buditama Setiawan mengatakan, menu dimsum yang diluncurkan tersebut bisa dinikmati oleh tamu setiap weekend (Sabtu - Minggu) pada saat makan siang maupun makan malam. Dalam menu ini, tamu akan dimanjakan dengan 100 item dimsum yang diracik khusus oleh chef andalan Hotel Horison Lampung.

"Sebenarnya di kita sudah ada menu dimsum tapi selama ini disediakan secara ala carte. Kali ini baru dibuat all you can eat dengan 100 item dimsum. Kita mencoba hadirkan dengan konsep lain, dan ada beberapa item baru yang dihadirkan," jelasnya bersama Executive Chef Hotel Horison Lampung Maman, Minggu (16/7) malam.

Budi melanjutkan, dimsum dipilih karena memang menu ini bisa dikatakan menu yang ringan, dengan ukuran item yang kecil, sehingga bisa dinikmati mulai dari anak - anak hingga orang dewasa. Penambahan beberapa hidangan utama lainnya serta aneka puding disini juga bisa melengkapi santap dimsum.

Beberapa contoh itemnya adalah sarang burung, pie ayam, pie seafood dan masih banyak yang lainnya. Beberapa bahan dari dimsum, ada juga yang didatangkan secara impor. Meski begitu, sudah dilakukan riset sehingga citarasanya sesuai dengan selera masyarakat di Lampung.

"Dimsum di Lampung lumayan banyak penggemarnya. Jadi, ini adalah satu pasar baru sehingga kita coba tampilkan dengan sedikit berbeda, supaya nanti juga bisa ciri tersendiri di Lampung," imbuh Budi. (ana)