Data Save The Children: Tahun Ini Ada 50 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Dinas Sosial Lampung bekerja sama dengan Save The Children melaksanakan Pelatihan Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) bagi penegak hukum dan uji kompetensi pekerja sosial (Peksos) profesional. Kerjasama dilaksanakan Senin dan Selasa (17-18 Juli) di aula Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Of Families First Sinature Program, Tata Sudrajat, dan Manager Child Protection Technical Unit, Save The Children dari Australia Mrs. Keren Flanagan. Hadir juga Kepala Bidang Sertifikasi dari Pusat Pengembangan Profesi dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI Eka Patriana dan para Assesor dari Lembaga Profesi Sertifikasi (LPS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni mengatakan, permasalahan sosial di Provinsi Lampung, termasuk kriminalitas yang melibatkan anak dari waktu ke waktu semakin kompleks.

“Data yang ditangani oleh Save The Children melalui Program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) pada tahun 2017 di Lampung ada sebanyak 287 kasus anak dan 50 kasus di antaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Data ini belum termasuk permasalahan anak yang tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian,” ujarnya.

Permasalahan tersebut dalam penanganan nya seyogjanya melibatkan pekerja sosial profesional.