Pesawat Batal Terbang dari Bali Usai Seorang WNA Australia Gedor Kokpit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, DENPASAR - Kepala Hubungan Masyarakat Bandara I Gusti Ngurah Rai, Arie Ahsan menyatakan, Butler Gregory Lec (46), seorang warga negara Australia, mengalami depresi, hingga akan terjun dari pembatas lantai III terminal bandara international.

Sebenarnya, bule asal Australia itu sudah akan pergi dari Denpasar, Senin (17/7/2017).

Ia mengalami depresi berat hingga akhirnya batal mengambil penerbangan dari Denpasar ke Kuala Lumpur, Malaysia, menumpang pesawat AirAsia AKA379, pukul 21.00 Wita.

Bule itu menggedor kokpit pesawat dan akhirnya pihak maskapai membatalkan penerbangan.

"Sebenarnya, berangkatnya kemarin. Karena, menggedor pesawat dan ditimbang membahayakan, maka pesawat mengalami Return To Apron (cancel) saat hendak take off," kata Arie ke awak media, Selasa (18/7/2017).

Korban diamankan petugas keamanan bandara dan pesawat AirAsia.

Di tas korban, ada obat penurun stres.

Pendek kata, korban mengidap stres duluan sebelum menumpang pesawat.

‎"Jadi, korban sudah panik duluan, sebelum terbang.‎ Akhirnya, penumpang AirAsia lainnya diinapkan di hotel, sedangkan si bule di Otban diinapkan," beber dia.

Kejadian, diurainya, sekitar pukul 16.45 Wita, korban naik ke pembatas pagar lantai III, dan baru bisa dievakuasi 18.18 Wita, dari bantuan oleh Kapolsek KP3 Bandara Kompol Krisna yang memimpin keamanan.