Jeremy Thomas Minta Maaf Karena Lalai Memantau Pergaulan Anak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Putra Jeremy Thomas, Axel Matthew telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan psikotropika. Menanggapi hal ini, Jeremy meminta maaf kepada publik kalau lalai sebagai orangtua dalam memantau pergaulan anaknya.

Dengan mata berkaca-kaca, Jeremy Thomas menyampaikan permohonan maafnya.

"Buat fans Axel jangan pernah berhenti menyayangi dan mencintai dia, dia itu anak baik. Bagi saya sebagai orangtua, saya minta maaf kalau saya lalai. Tapi ya life must go on," ucap Jeremy di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017) malam.

Ia menganggap masalah tersebut sebagai peringatan sekaligus "pekerjaan rumah" kepadanya sebagai orangtua untuk perlu lebih memantau lagi pergaulan putra putrinya.

"Mungkin Axel lalai kali ini, lalai karena dia berteman yang salah. Kalau memang putra saya lalai dan salah, ya kepada penggemarnya, saya sebagai keluarga minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kelalaian dari Axel. Ini PR saya sebagai orangtua," ucapnya.

Peristiwa ini juga menjadi momen introspeksi baginya dan istri, Ina Thomas, untuk bisa lebih baik lagi mendidik kedua anak mereka.

"Sebagai orangtua, saya ingin introspeksi diri sendiri, kok saya bisa gagal mendidik anak saya yang harusnya anak saya tidak terjebak," kata Jeremy.

"Yang kedua, saya melihat Axel juga belum kuat bergaul terhadap lingkungan-lingkungan seperti itu. Kalau dia kuat, dia tidak akan terlibat. ini adalah introspeksi bagi keluarga kami," kata Jeremy.

Diberitakan sebelumnya, putra Jeremy mengalami penganiayaan oleh beberapa oknum polisi di kawasan Terogong, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017), sekitar pukul 19.30 hingga 22.30 WIB.