Mantan Pacar Meninggal, Awkarin: You Promised to Hug Me

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mantan kekasih selebgram Karin Novilda atau Awkarin, Oka Mahendra Putra, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (18/7/2017).

Kesedihan pun melanda Awkarin.

Dara asal Bandung, Jawa Barat itu mengunggah foto kebersamaannya dengan pria, yang menjabat sebagai CEO Takis Management, di mana Awkarini pernah bernaung.

Dalam foto yang diunggah lewat Intagram itu, Awkarin dan Oka tampak tersenyum, sembari memegang seekor anjing kecil.

Di bawah foto, Awkarin membubuhi dengan sebuah keterangan.

"You promised to hug me and quavo every single night, and put us to sleep. you promised. happy earlier birthday. quavo says hi. he misses you so much. see you on the other side, sweetheart," katanya pada Rabu (19/7/2017).

Seakan tak percaya bahwa dirinya akan kehilangan Oka dengan cepat, Awkarin mengungkap betapa dirinya sangat kehilangan sang mantan kekasihnya tersebut.

"Karin hancur banget ka. we love you," tulisnya lagi.

Ucapan turut berbelasungkawa pun mengalir di kolom komentar.

"syg tabah rin. turut berduka cita ya, allah will give the best for u and him," tulis akun @ucupsuck.

"Buat ka karin, aku turut berduka cita ya... stay strong teruus, pasti ada pelajaran yang bisa kakak ambil dari peristiwa ini, biar bisa jadi lebih baik lagi nantinya:) semangat trs kaak!!," tulis akun @hiddenights.

