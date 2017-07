TDM Gelar Employee Gathering Sekaligus Tebar Virus #Cari_Aman di Jalan

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Tunas Dwipa Matra kembali mengadakan gathering bersama dengan seluruh karyawan PT Tunas Dwipa Matra di Wira Garden dengan tema “Do Fun Together” Sabtu (15/7). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 120 karyawan ini berlangsung sangat meriah.

Seluruh peserta gathering diajak untuk memainkan beberapa games yang menguji kreatifitas serta kekompakan peserta. Tidak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh karyawannya, TDM juga membagikan hadiah dalam beberapa kategori untuk peserta gathering ini.

Beberapa kategori tersebut mulai dari Best Employee of The Year, Extraordinary Employee of The Year, Best Team 1 hingga ke 3, Best yel-yel dan masih banyak lagi. Selain itu, TDM juga .emberikan berbagai door prize yang menarik untuk seluruh peserta.

General Manager Marketing TDM Dimas Gentur Triyogo mengharapkan, kegiatan ini dapat membuat persatuan dan kebersamaan antar sesama karyawan TDM menjadi semakin erat. Sehingga, selain mengajak para karyawan untuk refreshing, visi dari Honda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna sepeda motor Honda juga dapat terwujud dengan cara meningkatkan semangat bekerja dari setiap karyawan TDM.

“Kekompakan serta semangat antar karyawan perlu dijaga dan ditingkatkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan para karyawan dapat memaksimalkan pekerjaan yang nantinya akan berdampak pada kepuasan pelanggan setia Honda melalui layanan yang prima. Kegiatan ini juga di selenggarakan sebagai wujud apresiasi terhadap para karyawan," jelasnya.

Masih dalam rangkaian kegiatan Employee Gathering PT Tunas Dwipa Matra, main dealer sepeda motor di Lampung ini juga mengajak seluruh peserta gathering untuk touring dari TDM Raden Intan menuju lokasi acara, yakni di Wira Garden.

Berbeda dari gathering sebelumnya, kegiatan kali ini juga dimanfaatkan TDM untuk menggaungkan kampanye keselamatan #Cari_Aman. Pendekatan kampanye bergaya anak muda ini mengajak para pemotor memperhatikan kelengkapan berkendara sebelum memulai perjalanan, seperti helm berstandar SNI, jaket, sarung tangan, pengaman siku, dan pengaman lutut. (ana/*)