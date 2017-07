Wanita Ini Nyaris Buta Akibat Nonton 18 Episode Drama Korea Non Stop Pakai Tablet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam beberapa tahun banyak remaja di dunia termasuk Indonesia yang kecanduan terhadap serial drama Korea.

Tidak heran, mereka mulai sering menonton drama Korea melalui televisi, laptop, atau smartphone.

Seperti yang dilakukan seorang wanita berusia 20 tahun asal China ini.

Dilansir dari nextshark.com, wanita ini menghabiskan waktunya dengan menonton 16 episode serial drama Korea “Cheese in the Trap” dan 2 episode “Descendants of the Sun” menggunakan tabletnya.

Setelah itu, ia merasa penglihatannya kabur, matanya merah, dan kepalanya sakit.

Walau ia sudah makan dan tidur, ia merasa sakitnya bertambah parah. Ia pun pergi ke salah satu rumah sakit di kota Nanjing, China.

Menurut dokter, ia terkena glaukoma akut.

Glaukoma akut adalah kondisi di mana terjadi aposisi iris dengan jalinan trabekular pada sudut bilik mata.

Keadaan ini hampir membuatnya buta seandainya ia terlambat datang ke rumah sakit.

Masalah seperti ini bukan yang pertama terjadi di China.

Tahun 2014, seorang wanita menderita serangan jantung setelah begadang beberapa hari untuk menonton drama Korea “My Love From the Star”.

Sebenarnya, tidak apa-apa menonton drama Korea. Asal tahu waktu.

Jangan terlalu lama menonton drama Korea terutama jika menggunakan smartphone atau tablet.

Setelah itu, usahakan penerangan dalam ruangan cukup. Jangan menonton dalam keadaan gelap.