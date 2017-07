Justin Bieber Bakal Gelar Konser di Jakarta 10 Oktober

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Beberapa minggu belakangan, emang santer berita bahwa Justin Bieber bakal konser di Jakarta.

Apalagi, Justin udah ngumumin Singapura sebagai destinasi Purpose Tour selanjutnya.

Nah, jawaban dari pertanyaan itu udah terungkap Kamis (20/7) ini. Situs bkstg.com ngumumin kalo Bieber bakal konser di Ibukota kita tercinta.

"Presale registration is now available for Jakarta, Indonesia. First access to tickets & VIP packages," tulis situs pembelian tiket konser tersebut.

Tiket presale bakal mulai dijual 30 Juli mendatang dari pukul 10.00 hingga 11.59.

Tapi konsernya masih lumayan jauh. Justin Bieber bakal gelar Purpose Tour di Jakarta pada 10 Oktober mendatang.

Well, ini saatnya buat kamu yang suka pake kaos Purpose Tour buat nonton doi. Kalo beli kaosnya mampu, beli tiket konsernya juga mampu lah...