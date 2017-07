Orang Indonesia Disebut sebagai Bangsa Paling Malas di Dunia, Ini Alasannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artikel yang diterbitkan media The New York Post ini sungguh bikin sedih.

Ya, dalam artikel berjudul 'This Country Has The Laziest People in Planet' mereka menulis, orang Indonesia sebagai bangsa termalas di dunia.

Lalu, apa alasannya?

Ternyata, penilaian ini berdasar penelitian ilmiah kampus bergengsi Stanford University yang didasarkan pada data di smartphone.

Peneliti mengambil sampling dari 700.000 orang di 111 negara.

Caranya, memperhatikan pergerakan dari smartphone responden.

Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah, Nature.

Hasilnya, orang Indonesia punya nilai terendah untuk urusan bergerak.

Rata-rata, orang Indonesia hanya berjalan 3.513 langkah, atau sekitar 2400 meter per harinya.

Angka ini sangat jauh dibandingkan China.

Di China, orang-orang berjalan sebanyak 6.189 langkah, atau dua kali lipat dari orang Indonesia.

Nah, di urutan kedua orang termalas, ternyata negara jiran.

Ya, Malaysia berada di posisi kedua orang-orang yang minim bergerak.

Lalu disusul dengan Arab Saudi. (*)