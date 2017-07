Chester Ungkap Masalah Kecanduan Alkohol dan Obat-obatan Lewat Lagu Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar meninggalnya Chester Bennington dengan cara bunuh diri turut membuka sebuah sisi kelam dari vokalis Linkin Park tersebut.

Dia sudah bertahun-tahun berjuang untuk sembuh dari ketergantungannya terhadap alkohol dan obat-obatan.

“Saya mampu memanfaatkan semua hal negatif yang menimpa hidup saya dan mematikan rasa sakit,” ujarnya dalam suatu wawancara dengan situs web Noisecreep pada 2009. “Saya tidak memiliki masalah dengan orang-orang yang mengetahui saya memiliki masalah dengan alkohol. Sebab, itulah saya.”

Melalui salah satu hits Linkin Park di album “Hybrid Theory”, “Crawling”, Chester menunjukan ketergantungannya tersebut pada lyric.

“There’s something inside me that pulls beneath the surface / Consuming, confusing / This lack of self-control I fear is never ending.”

Chester mengakui bahwa lagu tersebut menunjukkan “tentang kondisi saya yang tidak memiliki kendali atas diri saya sendiri menyangkut alkohol dan obat-obatan terlarang.”

“Jika bukan dengan musik, mungkin saya sudah mati, 100 persen!” ujarnya.

Reporter : Ade Sulaeman