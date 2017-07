Disarankan Move On dan Segera Menikah, Maia Estianty Kasih Komentar Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi Maia Estianty disarankan untuk segera menikah jika telah bertemu jodoh, dan segera melupakan sang mantan.

Saran itu disampaikan sejumlah netizen, setelah membaca dan melihat foto yang diunggah Maia Estianty, di akun instagramnya, Kamis (20/7/2017).

Maia dalam beberapa kali membuat status di instagram, seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi.

Kali ini, Maia pun menulis status yang juga memancing netizen berkomentar, tentang status Maia yang masih tetap menjanda.

Maia memasang foto sebuah jalan mulus berkelok, di daerah pegunungan yang ujungnya seperti di tengah kawasan pepohonan, yang terlihat menghijau.

Maia menulis status @maiaestiantyreal:

Life is a web of intersections and choices. Your 1st choice is to recognize an intersection. Your 2nd choice is to be grateful for it.

Hidup adalah sekumpulan informasi yang isinya persimpangan dan pilihan. Pilihan pertama kita adalah mengenali persimpangan tersebut.

Pilihan kedua kita adalah berterimakasih atau bersyukur utk itu.

Status Maia Estianty itu tentu saja mengundang berbagai komentar dari netizen.