Para Musisi Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Chester Bennington

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kabar duka cita datang dari industri musik internasional. Vokalis grup band Linkin Park, Chester Bennington, meninggal dunia dalam usia 41 tahun.

TMZ mengatakan bahwa Bennington diketahui mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kediamannya di Palos Verdes pada Kamis (20/7/2017).

Mendengar kabar duka tersebut, para musisi pun menyampaikan ucapan bela sungkawa mereka lewat Twitter.

"We are deeply saddened by Chester's death. We loved him. Our condolences to Chester's family, Linkin Park, and all of their loved ones," tulis band My Chemical Romance.