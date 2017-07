Polres Way Kanan Kembali Tertibkan Kendaran Pengangkut Batu Bara

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan menertibkan kembali kendaraan dump truck, tronton dan fuso batubara yang mengangkut muatan melebihi tonase di jalan Lintas tengah Sumatra Way Kanan.

Langkah ini menindaklanjuti hearing lanjutan DPRDengan Polres Way Kanan, Kodim 0427 Way Kanan, dinas perhubungan dan perwakilan masyarakat, terkait kendaraan angkutan batubara pada 18 juli kemarin rumah dinas Ketua DPRD Nikman Karim. "Penertiban untuk tindak lanjut hearing," kata Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan, Jumat (21/7).

Dari kegiatan tersebut pimpinan DPRD dengan masyarakat mengeluarkan surat pernyataan bersama terkait angkutan batubara yang melintasi jalan nasional di wilayah Way Kanan.

Ini karena arus truk yang melebihi tonase itu dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, juga UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 19 tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.