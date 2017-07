Sohib Akrab di Grup Musik Terpukul tak Percaya Chester Gantung Diri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, CALIFORNIA - Kematian mendadak vokalis band metal Linkin Park, Chester Bennington, bikin syok publik.

Namun yang paling terpukul, tentu saja rekan-rekan Chester di band yang terkenal dengan lagu 'Papercut' dan 'One Step closer' tersebut.

Raut kesedihan pun terlihat di wajah Joseph Hahn, DJ band Linkin Park sekaligus teman baik Chester Bennington.

Tampak, raut wajah Joe Hahn seolah menyiratkan dirinya tidak percaya rekan satu bandnya tersebut telah meninggal dengan cara mengenaskan.

Berkaca mata hitam dan mengenakan topi cap, Hahn terlihat berada di dalam mobil.

Joseph Hahn.

Hahn mendatangi rumah Chester di Palos Verdes Estates, California, Amerika, Serikat, yang menjadi lokasi kematiannya karena bunuh diri.

Tak hanya itu, fans pun tampak berkumpul di rumah Chester tersebut pada Kamis (20/7/2017) waktu setempat.

Bukan cuma Hahn, rekan satu band Chester, Mike Shinoda, rapper di Linkin Park juga mengaku syok dengan kabar tersebut.

Dia mengaku terguncang setelah mendapat kabar bahwa rekannya itu meninggal dunia dalam usia 41 tahun.

"Shocked and heartbroken, but it's true," tulis Shinoda pada akun Twitter miliknya, Jumat (21/7/2017) waktu Indonesia.