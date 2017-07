Mantan Kekasih Meninggal, Akhirnya Awkarin Ungkap Semua Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Oka Mahendra Putra matan pacar Awkarin meninggal dunia pada Selasa (18/07/2017) lalu ternyata memang bukan bunuh diri.

Hal itu diceritakan ayah Oka sendiri usai pemakaman anaknya di kompleks pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

"Oh, no no no! (tidak bunuh diri)," kata ayah Oka ditemui usai pemakaman sang putra di komplek pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/7/2017).

Dijelaskan bahwa anaknya meninggal juga bukan karena depresi yang disebabkan oleh hutang, Ia meninggal karena collapse by design.

"Dia collapse by design, karena teman-temannya," ungkapnya.

Sang ayah menjelaskan bahwa anaknya memang belakangan suka termenung dan jarang makan.

"Ya sakit, dua bulan nggak mau makan. Makannya sedikit sekali. Itu saja," ungkapnya lebih lanjut.

Meninggalnya Oka Mahendra Putra, ternyata membuat sang mantan Karin Novilda atau lebih dikenal dengan Awkarin sangat terpukul.

Kesedihan Awkarin diungkapkannya melalui unggahan foto di akun Instagramnya.

Awakarin kasih kado dadakan untuk mantannya yang wafat ()

Dalam foto tersebut Awakarin menuliskan: