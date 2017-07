Beredar Foto Ini, Yuni Shara Bakal Perankan Bibi Lung dan Raffi Jadi Yoko?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi generasi 90an, mungkin familiar dengan serial Kembalinya Pendekar Pemanah Rajawali.

Serial ini sempat populer di layar kaca Indonesia pada tahun 1990an.

Diangkat dari novel silat karya Jin Yong, merupakan bagian kedua dari Trilogi Rajawali, kisah ini menceritakan tentang perjalanan cinta Yoko yang diperankan Andy Lau dan Bibi Lung.

Drama yang berjudul asli The Return of the Condor Heroes ini pernah jadi drama asia favorit di tahun 90-an.

Sejak drama mandarin ini terkenal, pemeran Yoko yang diperankan oleh Andy Lau membuat Andy menjadi populer di Indonesia.

Idy Chan saat berperan sebagai Bibi Lung. (DIEZI.NET) ()

Serial ini juga mengisahkan tentang kisah cinta berbeda usia.

Kisah percintaan antara Bibi lung yang usianya jauh lebih tua dibanding dengan Yoko ini cukup menguras air mata.

Maka dari itulah sosok Bibi Lung sebagai tokoh utama perempuan juga begitu menyita perhatian penonton.

Sosok Bibi Lung yang diperankan oleh Idy Chan lah yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, nama Yuni Shara juga ikut menjadi populer saat serial tersebut ditayangkan.