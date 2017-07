Hamil, Penampilan Acha Dipuji Makin Cantik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pernikahan Acha Septriasa dan Vicky Kharisma semakin lengkap karena kehadiran calon anak yang sedang dikandung Acha.

Meski perutnya semakin membuncit, aura kecantikan Acha Septriasa justru semakin terpancar.

Diketahui, usia kandungan Acha Septriasa saat ini sudah memasuki 29 minggu.



Dalam akun instagramnya, Acha Septriasa pun sering memamerkan perut buncitnya. Hal ini terlihat dari beberapa postingannya.

Terlihat wajah Acha tampak bahagia dengan gaya berbusana yang kasual.

Acha juga mengakui bahwa berat badannya sudah naik hingga 10 kilogram saat hamil. Hal tertulis jelas dalam postingannya.

“The same spirit of still wanting to be seen as fabulous as ever eventhough Mama has gained 10 kilos dope #neverbeenhappier” tulisnya di akun instagram.

Meskipun kehamilannya sudah memasuki usia 29 minggu, hal ini tidak membuat Acha Septriasa bermalas-malasan.

Ia justru sering banyak bergerak dengan berjalan-jalan bersama suami dan teman-temannya menyusuri kota Sydney.

Dalam setiap postingannya, banyak nitizen yang memuji bahwa penampilan Acha semakin cantik saat hamil.

Mereka juga mendoakan agar Acha dan bayinya sehat hingga persalinan nanti.

@annisaica87_ : Bumil makin cantikkk

@amandayoung94 : You'll be one of the coolest mom ever.

@silfiyaaa : Cantik terus bumilnyaaaa

@idhakasmawati : Ka acha lagi hamil ko tambah cantik ya?sukaaaaa...

@evantiningsih : Bumill cantik bgt ...sehat slalu debay...

Reporter : Laili Ira Maslakhah