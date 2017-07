Mulai Besok Sejumlah Wilayah di Lamsel Alami Pemadaman Listrik

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sejumlah daerah di Lampung Selatan yang listriknya disuplai dari Gardu Induk (GI) Kalianda akan dipadamkan mulai Senin (24/7) besok.

Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Distribusi Lampung, Hendri AH menjelaskan, pemadaman tersebut diperlukan untuk pemeliharaan preventif di GI Kalianda.

“Pemeliharaan tersebut sebagai upaya PLN untuk memelihara peralatannya, terutama di sisi GI Kalianda agar nantinya tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan terhambatnya pasokan listrik ke pelanggan,” jelas Hendri.

“Oleh karena itu saya atas nama manajemen PLN Distribusi Lampung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini,” tambahnya.

Untuk meminimalisir pemadaman di sisi pelanggan, skema padam untuk pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dari pukul 08.00 – 12.00 WIB daerah padam meliputi Kalianda Kota, Way Arong, Lubuk, Kalianda Resort, Sukamarga, Perum Hartono, Merak Belantung, Gunung Terang, Way Urang, Kedaton, Pesisir, Dermaga Bom, Banding, Canti, Maja, Palas, Bumi Daya, Sragi, Sukapura, Bali Agung, Kedaung, Ketapang, Sumber Sari, Karang Sari, Sumur, Pematang Pasir, Berundung, Bunut, Bakauheni, Kelawi, Kenyayan, Gayam dan Hatta.

Sedangkan pukul 12.00 – 15.00 WIB daerah padam meliputi Sidomulyo, Way Panji, Candipuro, Beringin Kencana, Sinar Pasemah, Balinuraga, Sukatani, Patok, Cinta Mulya, Rawa Selapan, Panengahan, Pasuruan, Banjarmasin, Kelau, Totoharjo, Gayam, Way Muli, Pisang, Padan, Rawi dan Way Kalam.

Selanjutnya, untuk kemudahan informasi dan layanan silahkan hubungi Contact Center PLN di telepon (0721)123, website www.pln.co.id, email pln123@pln.co.id, Facebook PLN 123 dan twitter @PLN123.