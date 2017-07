Wulan Guritno Curi Perhatian saat Duduk di Pinggir Kolam Renang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Usia artis cantik Wulan Guritno memang sudah tidak muda lagi.

Di usianya yang sudah berkepala tiga yakni 37 tahun, ia masih terlihat segar dan awet muda.

Kecantikan dan awet mudanya Wulan ini membuat banyak wanita iri hati.

Apalagi bodynya yang masih bagus meski sudah melahirkan tiga buah hati.

Tampak jelas pada foto saat ia memakai bikini ketika hendak berenang.

Wulan tampak duduk dipinggir kolam renang memakai bikini warna hitam.

Tubuhnya yang tidak berbalut kain tampak begitu jelas.

Tubunnya begitu ramping dan mulus sehingga membuat netizen terheran-heran.

"Umur tuwir tp muka masih tetep ketjeeeh, unchhhh," tulis @rickydasrizalr.

"Cetar bgt mba wulan badannnya masih kece," tulis @sella_aldrikapril80.

"Looking stunning as always," tulis @coco59jjh.

"Kapan tuanya ya ni orang," tulis @sogay_88.

"Udah punya anak tp masih bisa merawat body," tulis @nadynaa.

Cantikk bgt my idola sejak gw kecil," tulis @nittaven27.