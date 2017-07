CV Bumi Indah Cuma Punya Stok 100 Ton Gram untuk 10 Hari Ke Depan

Laporan Reporter Tribun Lampung Dewi Anita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Manajer CV Bumi Indah Sugiarto mengatakan pihaknya kini hanya memiliki 100 ton garam untuk stok selama 10 hari ke depan. Jika tidak ada pengiriman bahan baku maka pihaknya bisa kehabisan stok garam untuk dipasarkan di Lampung.

"Stok kami hanya 100 ton untuk 10 hari ke depan. Kendala kelangkaan garam ini karena pasokan bahan baku garam tidak ada, sebab tahun 2016 terkendala tidak musim karena faktor cuaca," katanya.

Bahkan kelangkaan garam ini memengaruhi harga garam di pasaran, dari harga moda garam di hari biasa sekitar Rp 1000 sampai Rp 1100 per kg, sekarang menjadi Rp 4800 per kg. "Kalau harga garam sekarang modalnya sudah Rp 4.800 perk g. Sedangkan kami jual seharga Rp 5.200 per kg," katanya.

Pihaknya membeli bahan baku garam ini dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Makasar, dan juga Makasar. "Biasanya kami membeli bahan baku dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Namun karena kelangkaan ini dari daerah mana saja yang ada kami juga membeli," imbuhnya.

Kekurangan garam ini bahkan ditingkat nasional tidak hanya di Lampung saja. "Sebenarnya sekarang sudah mulai musim petani garam namun hasilnya belum banyak tidak imbang antara produksi dan suplay sehingga kekurangan ditingkat nasional," pungkasnya.(det)