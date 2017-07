VIDEO Cukup Lima Menit Make Up Sehari-hari ala Laudya Cynthia Bella

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak yang penasaran dengan tampilan sehari-hari para artis, termasuk cara mereka merias wajah.

Salah satu artis yang kerap mencuri perhatian soal dandanannya adalah Laudya Cynthia Bella. Ia sepertinya tak pernah terlihat jelek meski dengan make up sehari-hari yang begitu natural bahkan terkadang terlihat no make up.

Rupanya soal make up, Laudya Cynthia Bella sendiri tak senang berlama-lama dandan sendiri. Bahkan pemain film Surga yang Tak Dirindukan ini ternyata jarang sekali memakai bedak buat make up sehari-harinya.

Lewat akun YouTube channel pribadinya, Laudya Cynthia Bella mengunggah video yang memperlihatkan tutorial make up dirinya sehari-hari.

Mantan pacar Raffi Ahmad ini pertama kali mengaplikasikan pelembap di wajahnya. Laudya Cynthia Bella juga mengaku selalu menggunakan concealer untuk menyamarkan kantung matanya.

"Aku selalu pakai concelear karena kalau lagi enggak syuting aku tipe orang yang menghindari bedak dan foundation. Menurut aku, kulit itu harus ada waktu istirahatnya," ujar Laudya Cynthia Bella.

Setelah mengaplikasikan concelear, aktris berusia 29 tahun itu langsung membentuk alisnya dan kemudian menjepit bulu matanya.

Laudya Cynthia Bella lalu mengaplikasikan bb cream di wajahnya sambil ditepuk pelan-pelan. Tak ketinggalan blush on di tulang pipinya yang membuat wajah Bella begitu glowing.

Setelah itu, Laudya Cynthia Bella memakai eyeliner agar membuat matanya lebih terlihat terbuka.

Yang terakhir, Bella memakai lip balm sebelum mengaplikasikan lipstik berwarna nude favoritnya. Dalam video berdurasi singkat itu, Bella mencoba ombre lips dengan memadukan warna nude dengan lipstick coklat tua.

Penasaran seperti apa tutorial make up Laudya Cynthia Bella? Simak berikut ini: