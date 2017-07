VIDEO Turis Wanita yang Dicopet di Bali Tunjukkan Sikap Tak Terduga

TRIBUYNLAMPUNG.CO.ID-Menjadi turis berarti harus siap mendapat perlakuan baik maupun buruk dari warga lokal.

Di Bali, seorang turis wanita asal luar negeri memilih membalas perlakuan buruk yang diterimanya dengan kebaikan.

Sebuah video kebaikan hati si turis pada orang yang telah mencopetnya menjadi viral di YouTube baru-baru ini.







Video yang berdurasi 3 menitan itu telah ditonton lebih dari 47 ribu netizen sejak dibagikan minggu lalu.

Video itu diawali dengan orang-orang yang berkerumun di sekitar seorang wanita yang diketahui sebagai pencopet.

Wanita dan motornya itu dihentikan di pinggir jalan dengan helm yang masih dipakai di kepala.

Seorang warga kemudian memeriksa dompet wanita tersebut dan mengeluarkan KTP nya untuk diberikan pada si turis.

Wanita itu mengaku butuh uang untuk membeli bensin saat ditanya kenapa dia nekat mencopet.

Namun, reaksi yang diberikan si turis justru tak seperti yang disangka.

Bukannya lapor polisi, si turis justru memberikan sejumlah uang pada pencopet tersebut untuk membeli bensin.

Si turis juga sempat berkata pada 'not to do this ever again' pada wanita itu.

Si turis juga berkata 'lesson' yang menyiratkan agar peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran oleh wanita itu.

Setelah merasa urusannya telah selesai, si turis berkata, 'Okay, done.'

Dia meminta kerumunan di sana untuk bubar dan wanita tadi pun akhirnya melaju pergi dengan motornya.