Ayu Ting Ting Kembali ke Pesbukers dan Dapatkan Set Khusus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Penyanyi Ayu Ting Ting kembali menjadi pengisi acara di Pesbukers ANTV. Bahkan, Ayu memiliki set khusus, yakni Warung Ayu.

"Ada Warung Ayu di Pesbuker ini.....nyoookk nonton sekarang pastinya di ANTV," tulis Ayu di akun Instagramnya, @ayutingting92, Senin (24/7/2017).

Di foto kedua, Ayu tampak berswafoto dengan sesama pengisi acara seperti Ruben Onsu, Jessica Iskandar, Zaskia Gotik, Eko Patrio dan Vega Darwanti.

"Makasih udh nton....besok nonton lg, Pesbuker setiap senin-sabtu jam 16.30 wib di ANTV, smp bsok ????," tulisnya dalam keterangan gambar.

Sebelumnya melalui ayahnya, Abdul Rozak, Ayu mengungkap bahwa ia sudah berhenti dari Pesbuker.

Hal ini diungkap Rojak setelah Managing Director ANTV, Otis Hahijary melalui akun Instagram @otis__hahijary mengunggah foto dengan menambahkan keterangan.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).

Dalam gambar kedua, Otis menyebut semua akun Instagram pengisi acara Pesbuker dan nama Ayu di posisi pertama.

Hal tersebut menimbulkan kabar bahwa pelantun "Sambalado" ini didepak dari Pesbukers.

Bahkan Rozak menyebut putrinya itu sering "dizalimi" selama menjadi bintang Pesbukers.

"Dari pada banyak yang zalimin juga di sana (di Pesbukers), ngapain. Tapi Ayu mah biasa aja, dibawa santai. Dia mah enggak ambisius," kata Rozak saat dihubungi wartawan belum lama ini.