(VIDEO) Menteri Susi Jingkrak-jingkrak Berjoget di Atas Kapal

Sebuah video berdurasi 15 detik beredar di media sosial Instagram.

Dalam video tersebut, terlihat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tengah asyik berjoget di atas kapal yang tengah berlayar.

Awalnya, Susi berjingkrak-jingkrak dengan hanya bertumpu pada satu kaki kirinya.

Sementara, kaki kanannya berputar berlawanan arah jarum jam.

Joget Susi ini sayup terdengar diiringi lagu "I Want to Hold Your Hand" milik The Beatles.

Video ini diunggah oleh akun Instagram @infia_fact yang bersumber dari video Fika Fawzia, asisten pribadi Susi, melalui akunnya, @ffawzia07.

Fika, asisten Susi, membenarkan bahwa wanita yang tengah berjoget dalam video tersebut adalah Susi.

"Benar. (Itu lagi) Di atas deck Kapal KM Kelud menuju Karimun Jawa, Jumat pagi kemarin," kata Fika kepada Kompas.com, Selasa (25/7/2017).

Berbagai komentar menggelitik dari warga net melihat Susi berjoget dalam video tersebut.

Seperti komentar dari @ingga-disini , "Emang dasarnya keren, Bu Susi guling-guling di aspal juga keren ajah".

Komentar lainnya dari @iamdiraa.

"Menteri ngendi sing iso ngene iki, sakliyane Bu Susi (Menteri mana yang bisa seperti ini, selain Bu Susi?)," katanya.

