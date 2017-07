DPR Beri Perhatian terhadap Defisit Anggaran di APBNP 2017 yang Capai Rp 397 Trilliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - DPR menggelar rapat paripurna masa sidang V tahun sidang 2016-2017, Kamis (27/7/2017).

Satu di antara agendanya yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2017.

Dari 10 fraksi, 9 di antaranya menyetujui RUU APBN-P 2017 disahkan menjadi undang-undang.

Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak RUU APBN-P 2017.

Dari sisi asumsi makro, APBN-P 2017 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 4,3 persen, bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dolar.

Sementara, harga minyak dipatok 47 dolar AS per barel, lifting minyak 815.000 barel per hari, dan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Dari sisi postur, pendapatan negara di APBN-P 2017 sebesar Rp 1.736 triliun.

Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.472 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 260 triliun, dan hibah Rp 3,1 triliun.

Sementara, belanja negara di APBN-P 2017 mencapai Rp 2.133 triliun.

Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.367 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 766 triliun.