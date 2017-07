Ini Beragam Program Istimewa Layanan Haji Telkomsel

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Telkomsel menghadirkan berbagai produk dan layanan pelaksanaan ibadah haji 2017. Selama menjalankan ibadah, pelanggan Telkomsel tetap dapat menggunakan layanan seluler tanpa perlu mengganti kartu maupun mengatur handphone.

General Manager Sales Region Sumbagsel Telkomsel Gatot P Utomo mengatakan, tarif panggilan telepon kemana saja Rp 6.000 per menit dan menerima panggilan telepon Rp 3.000 per menit. Sedangkan tarif SMS ke seluruh nomor tujuan Rp.1.000/SMS plus gratis menerima SMS darimana pun.

"Pelanggan dapat menikmati akses internet sepuasnya Rp 500 per 10 KB dengan biaya maksimum Rp 35 ribu per hari. Pengecekkan tarif lengkap Arab Saudi dapat dilakukan dengan menghubungi *266*71#," jelasnya dalam rilis diterima Tribun, Kamis (27/7).



Selain itu, tersedia Paket Haji 3 in 1 layanan telpon, SMS dan internet harga hemat lebih dari 50 persen. Pilihan paket tersebut yakni 20 hari Rp 550 ribu. Pelanggan menikmati layanan 40 menit telpon ke nomor Indonesia, 40 menit terima telepon, 40 SMS dan 7GB layanan data selama 20 hari di Arab Saudi

Tersedia juga Paket 3in1 40 hari, serta Paket Internet 20 hari, Paket Internet 40 Hari, dan Paket Talk Mania 1 Hari. Info dan aktivasi paket-paket tersebut pelanggan cukup menghubungi *266*15#.

Pelanggan juga tidak perlu khawatir kehabisan pulsa atau kesulitan mendapatkan layanan karena tersedia call center 24 jam gratis dari Arab Saudi di nomor +628110000333. Terdapat juga kantor layanan GraPARI Mekkah (Grand Zam Zam Tower / Abraj Al-Bait, Lantai 3), Madinah (Hotel Al Salaheja) dan Jeddah (Distrik Al Rehab) buka setiap hari

"Berbagai solusi komunikasi bagi pelanggan hadir di GraPARI tiga kota tersebut. Mulai dari informasi dan aktivasi produk dan layanan, upgrade kartu 4G, dan ganti kartu hilang atau rusak. Selama musim haji, Telkomsel juga menggelar Posko Haji yang ditempatkan di titik keramaian untuk melayani pelanggan.

Telkomsel juga menyediakan layanan menu akses *266# Roaming Gift. Para kerabat jamaah di Indonesia maupun di negara lain dapat membantu melakukan aktivasi dan pembelian paket untuk jemaah haji di Tanah Suci. (*)