Karina Pernah Tidak Bisa Jongkok Gara-gara Latihan Fisik

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Karina Syah Safitri (18) mahasiswi Unila rutin latihan push up dan shit up per dua menit 200 kali dan keliling lapangan sepak bola dua belas menit lima kali.

Dengan latihan kerasnya itu membawa dia menyabet medali emas Kejurda Tarung Drajat II 2017 Mei lalu. Ia mengalahkan atlet perwakilan dari 11 Kabupaten/ Kota di Lampung.

Mahasiswi jurusan pendidikan vokasional tekhnologi informasi tersebut , memilih tarung drajat karena kewajiban sekolah yang harus dipilih.

"Awalnya memang wajib waktu sekolah. Pelajaran muatan lokal, jadi itu awalnya. Ya terpaksa tapi jalani aja, sampai sekarang ya malah suka dan mendalami. Jalani aja pokoknya, malah sampe sekarang,"

Karina mengatakan dia memang fokus untuk latihan fisik. "Kadang kalau latihan itu sehari bisa empat jam, pribadi satu jam. Latihan pagi dan sore, pernah sampe nggak bisa bangun. Bahkan pernah nggak bisa jongkok gara-gara latihan fisik, " ungkap Ketua Kwadrat Bandar Lampung (Komunitas Wanita Tarung Drajat).

Sementara, kedua orangtua Suwari (51) dan Diah Setiani (51) mendukung pilihan anaknya untuk mendalami olahraga beladiri tersebut.

"Saya dukung anak saya penuh pokoknya. Yang jelas kegiatan itu positif dan nggak pernah memaksakan untuk ini dan itu. Tapi saya nggak mau datang pas pertandingan, takut lihatnya, anak saya dipukuli, bantu doa aja," ujar pria yang bekerja sebagai wiraswasta tersebut.

Sementara, pelatih tarung drajat Siska menyampaikan bahwa Karina termasuk anak yang rajin latihan daan ulet "Kalau dilatih cepat maksud. Dia juga feel-nya cepat, dan kerja keras pokoknya,"

Ia menambahkan, biasanya kendala dari datang dari orangtua. Terkadang melihat olahraga beladiri dari sisi yang lain, bukan sisi positifnya. "Kalau Karina mau latihan sampe jam berapa oke saja. Kadang ada orangtua latihan baru sebentar udah ditelpon, ya susah dan nggak maksimal," kata Siska.

Prestasi yang pernah ditorehkan Karina adalah medali emas Juara Kejurda II kelas senior 55-58 kg diikuti 11 kabupaten kota pada 12 hingga 14 Mei lalu. Kemudian Juara I Seni Gerak beregu 2012, Juara III Seni Gerak beregu Porprov 2014, dan Juara III Kejurda I Tarung Bebas Putri kelas 45-50 kg 2015