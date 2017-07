Qifaya Umrah & Travel Miliki Paket Unggulan Umrah Plus Abu Dhabi dan Dubai

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Qifaya Umrah & Travel Lampung Lampung menawarkan promo reguler umrah.

Kepala Cabang Qifaya Umrah & Travel Lampung Lampung Eddy D Saleh mengatakan, paket umrah reguler lainnya mulai Rp 26,9 juta dan paket akhir tahun Rp 29,5 juta.

"Tersedia juga penawaran umrah plus Abu Dhabi dan Dubai Rp 42,5 juta (berangkat 25 Desember), umrah plus Turki Rp 39,5 juta (20 Januari 2018), dan umrah plus Aqsa dan Petra Rp 42,5 juta berangkat 24 Februari 2018," ujarnya, Jumat (28/7/2017).

Jika terjadi kendala non teknis, biro perjalanan umrah ini mengklaim jamaah tidak akan mengeluarkan biaya tambahan.

Semisal, jadwal keberangkatan atau kedatangan maskapai penerbangan ke Jakarta-Jeddah atau sebaliknya delay.

"Kondisi tersebut mengharuskan jamaah menginap di Jakarta dan reschedule tiket pesawat menuju Lampung, semua biaya menginap di hotel dan tiket pesawat kami yang tanggung," urai Eddy. (*)