Semester Pertama 2017 All New Honda CBR250RR Rajai Motor Sport 250 CC

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - All New Honda CBR250RR semakin mengukuhkan posisinya sebagai Raja Motor Sport 250cc di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI), pada semester pertama tahun ini, motor sport full fairing All New Honda CBR250RR memimpin pasar motor sport 250cc melalui penjualan sebesar 5.419 unit atau memimpin 35,2% pangsa pasar. Pencapaian ini memperkuat dominasi AHM di segmen sport nasional dengan angka 120.025 unit atau memimpin 45,3%pangsa pasar.

Deputy General Manager Sales Division AHM Didi Kwok mengapresiasi besarnya kecintaan masyarakat terhadap motor supersport buatan anak bangsa, All New Honda CBR250RR. Motor yang diapresiasi dari sisi keindahan desainnya hingga performanya yang tinggi ini tak membutuhkan waktu lama untuk memimpin pasar motor sport 250cc di Tanah Air.

“Terima kasih atas kepercayaan pecinta sport telah memilih All New Honda CBR250RR produksi pabrik AHM Karawang. Kami akan terus berusaha melengkapi kehadiran All New Honda CBR250RR dengan layanan terbaik untuk menyempurnakan pengalaman mengendarai motor sport dengan total kontrol penuh di tangan pengendara," jelasnya dalam rilis, (24/7/2017).

Kehadiran All New Honda CBR250RR sangat dinanti para pecinta motor sport. Terbukti, kesempatan menjajal performa motor yang baru diluncurkan akhir tahun lalu ini direspon luar biasa oleh 2.677 orang dari 85 komunitas Honda CBR yang berpartisipasi dalam kegiatan Premiere Touring di 28 provinsi pada Maret – April 2017.

Touring bersama berjarak lebih dari 100 km menjadi kesempatan langsung mencoba performa “Total Control” All New Honda CBR250RR. Peserta menikmati perjalanan dengan mengeksplorasi riding mode selection dan tenaga maksimal sebesar 27,1 kW (36,8 PS) / 12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 22,5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm berkat penyematan mesin generasi terbaru 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder.

Performa tinggi All New Honda CBR250RR selanjutnya dijajal secara maksimal dalam kegiatan edukasi balap Track Day Honda CBR di 9 kota besar seluruh Indonesia pada periode April hingga Agustus mendatang. Sebanyak 875 pecinta Honda CBR dibekali teori balap yang disampaikan langsung oleh pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dan pebalap binaan Honda lainnya, seperti teori mengenai teknik speeding, cornering, dan braking.

Untuk para pecinta desain All New Honda CBR250RR, AHM bersama jaringan main dealernya pun mendukung konsumen motor sport ini untuk dapat mewujudkan tampilan All New Honda CBR250RR sesuai cerminan karakter dan identitas pemiliknya melalui subsidi biaya modifikasi sebesar Rp2 juta pada periode Juni-Juli 2017. (ana/*)