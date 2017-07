Take It Easy Ardina Rasti Bakal Gebrak Center Stage Sabtu Malam

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Setelah sekian lama vakum dari dunia tarik suara, akhirnya Ardina Rasti come back dengan merilis single teranyar berjudul "Take It Easy". Tak tanggung-tanggung, Ardina Rasti kembali ke blantika musik dengan menggandeng Riri Mestika alias DJ Riri dan Electrooby.

Keduanya sepakat untuk berkolaborasi. Ardina Rasti diminta menciptakan sebuah lagu yang berbeda genre dengan saat ia menyanyi dulu.

Selain meluncurkan satu nomor anyar RROB feat Ardina Rasti, acara ini sekaligus mengumumkan jadwal tur 9 kota Backroom bertajuk Authenticity Backroom Tour. Tur tersebut akan diselenggarakan di Lampung, Padang, Makassar, Samarinda, Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Palu, dan Kendari.

Rangkaian tur itu dikemas modern dengan menampilkan teknologi yang pertama di Indonesia, yaitu motion capture. Konsep tersebut akan menampilkan Ardina Rasti dengan live performance RROB dengan konsep RROB.OTIC.

Lampung didaulat jadi kota pertama yang akan dikunjungi dalam tur ini.

"Ya pastinya acara di malam minggu 29 Juli akan membuat suasana semeriah mungkin, dengan hadirnya artis-artis dan Dj papan atas," ujar Ebot saat diwawancarai Tribun, Jumat (28/7)

Wntuk tiket masuk pria dikenai tiket Rp 150 ribu dan wanita Rp 100 ribu. Menurut rencana, acara dimulai pukul 22.00 WIB.