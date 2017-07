Iko Uwais Duel Maut dengan Petarung UFC

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Mungkin nama Iko Uwais sudah tidak asing di Indonesia terkhusus bagi para pecinta film di tanah air.

Aktor sekaligus atlet pencak silat ini sudah membintangi beberapa film di tanah air dan bahkan muncul di beberapa film produksi Hollywood.

Merantau, The Raid, Man of Tai Chi, dan Star Wars: The Force Awakens adalah beberapa judul film yang melibatkan Iko Uwais sebagai aktor.

Pada tahun ini, Iko Uwais dikabarkan kembali terlibat dalam sebuah produksi film layar lebar di Amerika Serikat.

Aktor kelahiran Jakarta tersebut ambil bagian dalam film ber-genre action dengan judul Triple Threat. Suami dari penyanyi Audy ini akan beradu akting dengan Scott Adkins, Tony Jaa, Michael Jai White, dan Celina Jade.

Di antara nama aktor yang bermain dalam film Triple Threat terselip nama Michael Bisping. Michael Bisping adalah petarung Ultimate Fighting Championship (UFC) berkebangsaan Inggris.

Bisping bukan petarung sembarangan di ajang mixed martial arts (MMA) pimpinan Dana White tersebut. Michael Bisping saat ini adalah pemegang sabuk UFC Middleweight Champion.

Pria kelahiran 28 Februari 1979 ini menguasai berbagai seni beladiri seperti Jiu-jitsu, tinju, kickboxing, dan karate.

Selain jago beladiri, ternyata Michael Bisping juga sudah pernah muncul di berbagai film.

Film yang mungkin paling dikenal adalah xXx: Return of Xander Cage. Dalam film tersebut Bisping beradu akting dengan aktor terkenal Vin Diesel.

Penasaran ingin melihat Iko Uwais dan Michael Bisping beradu akting? Berikut ini trailerdari film Triple Threat garapan Jesse V. Johnson: