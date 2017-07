3 Tips Atasi Badan Cepat Lemas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepada Yth Dokter. Saya mau tanya, bagaimana mengatasi kondisi badan yang cepat lemas dan mudah mengantuk?

Terima kasih penjelasannya.

Pengirim: +6285778745xxx

Konsumsi Makanan Karbohidrat Kompleks

Solusi untuk mengatasi persoalan badan yang cepat lemas dan mudah mengantuk, di antaranya:

1. Makan empat sehat lima sempurna dengan gizi seimbang,

a. Makanlah karbohidrat yang kompleks, antar alain nasi, jagung, ubi, gandum. Karbohidrat kompleks agak lambat dipecah di dalam pencernaan, sehingga tidak cepat lemas.

b. Makanlah sayur yang mengandung zat besi, antara lain bayam, sawi, kangkung, daun katuk. Karena, zat besi membantu penyerapan oksigen sehingga mengurangi kantuk.

c. Makanlah buah yang banyak mengandung vitamin C, misalnya mangga, jeruk, jambu biji. Karena, vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi,

2. Minum minimal delapan gelas.

3. Tidur teratur antara enam jam-delapan jam sehari.

Endang Budiati

Dokter Praktik di Bandar Lampung