Ada Paket Honeymoon di Secret Garden Emersia Wedding Exhibition

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Emersia Hotel & Resort Lampung akan menggelar Secret Garden Emersia Wedding Exhibition pada tanggal 17 - 21 Agustus 2017 mendatang. Event yang digelar di Grand Ballroom Emersia Hotel & Resort Lampung pukul 09.00 - 21.00 ini free tiket masuk.

Director of Sales and Marketing Emersia Hotel & Resort Lampung Rafizon Chaniago menjelaskan, dalam event ini, para calon pengantin bisa bertemu langsung dengan sejumlah vendor untuk mempersiapkan momen pernikahan terbaik yang diidamkan.

"Beberapa vendor mulai dari Frank & co, Cucu and Friends, Ren Decoration, Luwes Bridal, Triuno Photography, untuk kue pengantin ada dari Christ. Kemudian, Abie Production, Panorama World Tour and Travel, Brow Lab, Wildy Card, Citra Creation untuk tangani suvenir, dan Beauty+," jelasnya kepada Tribun, Jumat (28/7).

Selanjutnya, juga didukung oleh Bogasari, Telkomsel serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tidak hanya itu saja, pada event ini juga diberikan banyak promo. Salah satunya, cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% melalui BRI.

"Bagi pengunjung yang melakukan deal saat event wedding exhibition ini bisa mendapatkan cashback sampai dengan Rp 10 juta dari Emersia Hotel & Resort Lampung. Atau bisa ditukar dengan paket honeymoon. Ada juga banyak potongan harga dari vendor yang ada," imbuhnya.

Event Secret Garden Emersia Wedding Exhibition juga dimeriahkan dengan berbagai acara termasuk di antaranya adalah beauty class (rias pengantin) dari Luwes bridal, beauty class contest, bridal show, audisi wedding singer, cooking class, food testing untuk wedding, dan lainnya. Kemudian, product knowledge tentang berlian dari Frank & co, berbagai doorprize dan hadiah juga disediakan.

Rafizon menambahkan, dari tahun ke tahun, okupansi hotel untuk acara pernikahan semakin meningkat antara 80 - 100 persen setiap tahun. Tahun ini, Emersia mencatat 36 wedding dilaksanakan, dengan adanya wedding exhibition ini, okupansi hotel untuk pernikahan meningkat hingga 50 wedding.

"Karena saat ini minat masyarakat untuk mengadakan pernikahan di hotel sangat tinggi. Untuk memfasilitasinya, kami adakan event ini agar masyarakat lebih mudah memilih vendor yang efektif untuk pernikahan mereka," tutup Rafizon. (ana)

Area lampiran