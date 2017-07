Ingin Diterima Kuliah di Kedokteran, Siswa SMA Rela Ikut Les Bayar Rp 30 Juta

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Demi masuk ke jurusan idaman di perguruan tinggi negeri (PTN), orangtua rela menggelontorkan banyak uang untuk membayar biaya les tambahan bagi anaknya.

Sejumlah lembaga bimbingan belajar pun menawarkan berbagai paket dengan biaya fantastis.

Seperti di Lembaga Al Qolam yang menawarkan program kelas eksklusif masuk PT jurusan kedokteran dengan biaya Rp 30 juta.

Uang tersebut digunakan untuk biaya dengan paket belajar per minggu selama 6 sesi pertemuan dan per sesinya satu jam pelajaran.

Selain paket tersebut, Al Qolam juga mempunyai paket lain seperti paket pelajaran agar diterima di Politeknik Keuangan Negara STAN dengan biaya Rp 12 juta per tahun.

"Juga ada kelas reguler untuk UN dan SBMPTN dengan biaya Rp 6 juta per tahun," kata Manajer Akademik Al Qolam, Jepi Febrianto, Sabtu (29/7).

Paket les untuk menyongsong kuliah juga ditawarkan lembaga Ganesha Operation.

"Kami di GO memberikan kemudahan dalam belajar siswa yang ingin masuk kampus impian dengan biaya Rp 11 juta untuk kelas silver dan Rp 9,7 juta untuk kelas reguler," kata Kepala Unit GO Kedaton Agus Munif.

Sedangkan di lembaga Kelompok Study Mahasiswa (KSM), ditawarkan paket Executive Class dan Classic Class. Untuk Executive Class, KSM menawarkan paket SNMPTN dengan biaya Rp 11.0.50.000 per tahun dan paket UN sebesar Rp 7.950.000 per tahun untuk durasi pertemuan 4 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk Classic Class, ditawarkan paket SNMPTN Rp. 8,050.00 per tahun dan paket UN Rp.6.200.00 per tahun.

Dengan biaya les bimbel yang begitu besar apa sebetulnya yang dicari para siswa?