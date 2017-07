Instagram MU Umumkan Kehadiran Matic di Old Trafford

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MANCHESTER – Manchester United baru saja merampungkan transfer pemain berumur 28 tahun, Nemanja Matic.

Pemain kelahiran 1 Agustus 1988 ini didatangkan Manchester United dari Chelsea dengan harga sekitar 44 Juta Euro.

Manchester United melalui akun media social Instagram @manchesterunited baru saja mengumumkan kehadiran Matic di Old Trafford.





Hal ini mengundang reaksi dari fan Manchester United @stan_jossy mengatakan “Wellcome home bro!”

@dasrajkumarr juga menyambut baik hasil transfer Manchester United ini “I think he will do well. People who say he won't do well will be eating their words. Welcome matic!! GGMU”