JAC Raih 2 Penghargaan Golden Record Award 2017 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Merz Aesthetics, bagian dari Merz Pharma Group, perusahaan farmasi besar dan kredibel yang berpusat di Frankfurt, Jerman, memberikan Golden Record Award 2017.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka merayakan milestone achievement bertajuk One Million Lifts One Beautiful World dari Merz Aesthetics yang telah mencapai 1 juta treatment Ultherapy di seluruh dunia sejak diluncurkan pada 2008.

Penghargaan dari Merz Aesthetics ini terbagi dua antara lain klinik dengan jumlah pasien terbanyak di masing-masing negara dan antar negara se- Asia Pasifik yang terbagi menjadi dua kategori negara yakni A dan B. Negara kategori A meliputi Hong Kong, Korea, Singapura, Taiwan dan Thailand, sedangkan kategori B mencakup Australia, India, Malaysia, Indonesia, Philipina, serta Vietnam.

Dalam ajang tersebut, Jakarta Aesthetic Clinic (JAC) by dr. Olivia Ong meraih sekaligus 2 penghargaan Golden Record Award 2017 by Merz Aesthetics for Ultherapy sebagai juara pertama se - Indonesia serta sekaligus meraih posisi 2ndrunner - up di tingkat Asia Pasifik kategori B.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Mr. Philip Burchard, CEO Merz Aesthetics Global dan Mr. Lawrence Siow, CEO Merz APAC di Nusa Dua, Bali pada Jumat 27 Juli 2017 lalu. Founder JAC, dr. Olivia Ong menjelaskan, pihaknya tidak menyangka dapat mewakili Indonesia berada di posisi 2nd runner- up bersaing dengan klinik dari negara-negara hebat lainnya.

"Penghargaan ini kami dedikasikan kepada sahabat JAC atau pasien kami yang senantiasa mempercayakan JAC untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit wajah tanpa pembedahan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun, Senin (31/7) siang.

Selain menerima penghargaan, dr. Olivia Ong juga didaulat menjadi Indonesia Key Opinion Leader (KOL) Ultherapy Expert dan berbicara mengenai treatment Skin Tightening yang mengusung inovasi teknologi berkualitas tinggi untuk seluruh pasien, tren, keuntungan, Authenticity Awareness sampai bagaimana memilih klinik yang aman dan kredibel untuk melakukan prosedur Ultherapy di Tanah Air. (ana/*)