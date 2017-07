Polisi Tangkap Pelaku Curat Kendaraan Bermotor

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Tim satuan tugas anti C3 (curat,curas dan curanmor) Polsek Blambangan Umpu dan Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan berkolaborasi dalam meringkus pelaku kejahatan kasus curat (pencurian dengan pemberatan) kendaraan bermotor di Kampung Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan melalui Kapolsek blambangan umpu Kompol Hidayat menjelaskan bahwa tim satgas anti c3, mendapat informasi dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut telah berada di tangan tersangka diduga sebagai penadah, AT (30 ) warga kampung negara harja kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan.

Kemudian pada hari Jumat 28 Juli 2017 sekira jam 02.00 wib tim bergerak menuju rumah TSK dan berhasil mengamankan tersangka AT tanpa perlawanan.

Selanjutnya dari hasil pengembangan diketahui bahwa pelaku curanmor tersebut bernama SA als jabrik (39) warga Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada TSK bahwa sedang berada di pasar SP 6B Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tanpa perlawanan, selanjutnya kedua pelaku berikut barang bukti tiga unit sepeda motor berbagai merk diamankan ke polsek blambangan umpu guna penyidikan lebih lanjut,\' katanya.

Ia menuturkan, curat ranmor dialami korban terjadi Jumat14 juli 2017, dengan korban Wayan Budre (45) warga kampung Rejo Sari kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Sebelumnya korban tidak mengetahui, setelah pukul 03.30 wib korban terbangun dan hendak menderes di kebun. Lalu korban kaget ketika melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka. Dia melihat sepeda motor yamaha vega R warna merah tanpa nopol miliknya sudah tidak ada.

Korban melihat keadaan gembok pintu dalam keadaan rusak, akibatnya korban mengalami kerugian kurang lebih enam juta rupiah sehingga melaporkan ke kantor polsek blambangan umpu, “Urainya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP, dengan ancaman penjara selama tujuh tahun dan tersangka dari kejahatan penadah dijerat pasal 480 KUHP, dengan ancaman penjara selama 4 tahun‎