Begini Lagu Ciptaan Maia Estianty untuk Tata Janeeta, Liriknya Sindir Sang Mantan?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski sempat berujar tak akan lagi bermusik, mantan istri Ahmad Dhani, Maia Estianty akhirnya kembali berkarya dengan menciptakan lagu untuk Tata Janeeta.

Seperti diketahu, Tata adalah penyanyi yang diorbitkan oleh Ahmad Dhani.

Dulu Tata tergabung dalam grup vokal Mahadewi, besutan Ahmad Dhani.

Namun ia memilih hengkang dari manajemen Dhani dan memilih untuk bersolo karier.

Maia Estianty yang tadinya ogah bermusik akhirnya luluh karena dipaksa dan ditongkrongin terus menerus oleh Tata.

Jika sebelumnya beredar kabar Maia akan gandeng Tata untuk berduet, namun Maia ternyata hanya menciptakan single untuk Tata sekaligus menjadi produser.

"Proyek single buat @tatajaneetaofficial .. Kembali bermusik.. Walapun cuma 1 single hahahahaha.... (kalau mood ya menyusul single2 yg lain ya Ta !! )

Ini sumpah kalau nggak dipaksa ama ditongkrongin tiap hari di rumah ama si Tata, gw ngga bakalan mau lagi jadi produser musik. #maiaestianty #diarymaia #musicproducer #studiosession," tulis Maia di keterangan fotonya bersama Tata.

Sebagai ucapan terimakasihnya untuk Maia, Tata pun memposting foto berdua dengan Maia dan membeirkan caption seperti berkut.

"Kesayangan gw @maiaestiantyreal suwuuuuun bun support n kesempatan ny bs bermusik sm bunda.. you're the most kind and lovely person! project #rahasiatatajaneeta #newsingle #maiaestiantireal #tatajaneeta," tulis Tata.