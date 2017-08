IYSF Gelar Forum Pelajar Indonesia Ke-9

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia (FOR) ke-9 dengan tema "Sinergi Pelajar untuk Indonesia" pada 23-27 Juli 2017 lalu di Jakarta dan dibuka bertepatan dengan Hari Anak Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Pada kegiatan FOR ke-9 ini, ISYF turut bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, Pusat Pengembangan film, Lembaga Sensor Film, perusahaan BUMN dan Swasta.

Direktur Eksekutif Indonesian Student Youth Forum (ISYF) ketua ISYF Dinnur Garista W mengatakan, tujuan kegiatan FOR adalah mempersiapkan generasi muda yang memahami empat pilar kebangsaan, menjadi seorang generasi yang berintegritas, nasionalis, mandiri dan dapat menjadi tokoh perubahan.

"Di mana generasi muda dapat bersinergi dengan stakeholders lain untuk membangun Indonesia yang aman, damai dan tenteram dalam keberagaman,” jelasnya dalam rilis yang diterima Tribun, Senin (31/7).

Ajang FOR ke-9 diminati oleh 1500 pendaftar. Setelah melalui beberapa tahap proses seleksi dari video dan essay yang dikumpulkan, akhirnya terpilih 250 pelajar yang lolos untuk mengikuti FOR ke - 9. Seluruh peserta FOR berasal dari berbagai daerah di 32 provinsi, kecuali Sulawesi Utara dan Papua Barat. Dari 250 peserta, 5 siswa di antaranya berasal dari 2 sekolah di Lampung.

Proses registrasi dan penjurian sendiri dilakukan pada 2 Februari - 7 April 2017. Untuk tahun ini, salah satu persyaratannya adalah membuat 3 essay (profil diri, motivasi mengikuti FOR9, dan Sinergi Pelajar untuk Indonesia) serta video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema “Bangga Menjadi Indonesia yang Beragam”.

Salah satu peserta, Muhammad Fauzan Habiburrahman dari SMAN 1 Gadingrejo, Lampug mengatakan, dalam event tersebut dirinya diajarkan untuk lebih memahami dan menjunjung tinggi perbedaan. "Karena itu adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

Pada FOR Ke-9 tahun ini juga digelar workshop mengenai film oleh sutradara muda Naya Anindhita, aktor Senior Ray Sahetapydan Ketua Pusat Pengembangan Film Indonesia Maman Wijaya. Diharapkan peserta dapat berkenalan langsung dan terinspirasi dari para sineas muda berbakat Indonesia untuk lebih mencintai film-film nasional karya anak bangsa. (ana/*)