MPV Mitsubishi Punya Enam Varian?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Spesifikasi teknis dan juga fitur small MPV Mitsubishi akan diumumkan pada 10 Agustus 2017. Namun, bocoran dari para tenaga penjual diler Mitsubishi sudah banyak beredar.

Bukan hanya spesifikasi teknis, bahkan hingga kelengkapan fitur pada masing-masing varian. Tim redaksi Otomania.com mendapatakan bocoran detail dari salah satu tenaga penjual diler Mitsubishi di kawasan Jakarta Selatan.

Menurut pramuniaga yang tidak mau disebutkan identitasnya itu, total terdapat enam varian, yaitu GLX M/T, GLS M/T, Exceed M/T, Exceed A/T, Sport A/T, dan Ultimate A/T.

Varian GLX M/T punya pilihan warna diamond black mika dan quatz white pearl dan warna jok beige, sementara GLS M/T, diamind black mika, quartz white pearl, dan silver, serta warna jik beige.

Selanjutnya Exceed M/T dan A/T, diamond black mika, quartz white pearl, silver, dan jok beige. Sport A/T, diamond black mika, quartz whith pearl, silver dan titanium grey, serta warna jok black.

Terakhir, varian paling, yaitu Ultimate memiliki pilihan warna diamond black mika, quartz white pearl, silver, titanium grey, red metalic, dan warna jok beige.

Sementara itu, pramuniaga itu juga membocorkan detail spesifikasi dari mesin 1.5-liter MIVEC, yang diklaim memiliki tenaga 105 ps pada 6.000 rpm, dan torsi 141 Nm pada 4.000 rpm.

Fitur keamanan meliputi, Anti-lock Braking System (ABS), dual SRS airbag, Active Stability Control (ASC), Hill Start Assist (HSA), dan Emergency Stop Signal System (ESS).