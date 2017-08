Lampung Sai Gelar Jalan Sehat Seri ke-2

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Sebanyak 500 orang peserta tercatat akan berpartisipasi dalam kegiatan Jalan Sehat yang di adakan oleh Lampung Sai bertajuk “Jalan Sehat Bersama Lampung Sai”. Kegiatan jalan sehat ini akan dilangsungkan hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017.

Kegiatan ini digagas oleh DPP Pemuda dan Olahraga Lampung Sai. Sebelumnya kegiatan jalan sehat seri 1 telah dilaksanakan pada bulan oktober 2016 lalu. DPP Pemuda dan Olahraga Lampung Sai intens menyelenggarakan even olahraga. Tercatat Lampung Sai telah mengadakan even Time Rally Wisata seri 1 di bulan Maret 2017, dan juga Drag Bike yang dilaksanakan bulan Mei 2017.

Ketua DPP Pemuda dan Olahraga Lampung Sai H. Rycko Menoza SZP, MBA menjelaskan bahwa Lampung Sai merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan merupakan wadah bagi seluruh masyarakat Lampung. Organisasi ini tidak membatasi suku dan agama untuk bergabung menjadi anggota nya. “Jadi ini organisasi untuk siapa saja yang mencintai Lampung dan sama-sama membangun Lampung,” ujar Mantan Bupati Lampung Selatan ini.

Rycko juga menjelaskan bahwa dalam menyehatkan masyarakat Lampung melalui olahraga. Lampung Sai telah beberapa kali menyelenggarakan even olahraga. Di akhir tahun lalu even jalan sehat telah dilangsungkan dan sekarang sudah memasuki seri kedua. Ia juga mengatakan sudah melaksanakan even time rally dan juga dragbike beberapa saat lalu sebagai wadah bagi para pecinta olahraga di Lampung. “Ini semua kami adakan agar ada wadah positif di masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Lampung Sai rutin mengadakan even olahraga karena pengurus Lampung Sai semuanya sangat menyukai olahraga. Ketua Umum Lampung Sai Sjacroedin sangat menyukai olahraga. Jadi selain mengadakan kegiatan sosial Lampung Sai juga aktif di bidang olahraga. “Jalan sehat ini rangkaian kegiatan olahraga yang kami galakkan untuk menyehatkan masyarakat. Ketum sangat suka olahraga. Dalam pembukaan nanti beliau juga yang akan membuka kegiatan ini,” tutur Rycko di sela-sela olahraga lari pagi di stadion pahoman bersama Ketua Umum Lampung Sai Sjacroedin ZP.

Ketua Panitia Ferdinan Uyung mengatakan bahwa untuk peserta tercatat 500 orang yang sudah mendaftar. Peserta sendiri terbatas mengingat persiapan yang dilakukan sangat mepet. Nantinya para peserta mulai start dari depan stadion pahoman melalui jalan Ir. H. Juanda – Jl. Dr. Susilo – Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan – Jl Jend. Sudirman – Jl Hos Cokroaminoto – Jl nusa Indah dan finish kembali di stadion Pahoman.

Untuk pendaftara Lampung Sai menggratiskan bagi seluruh peserta. Nantinya akan banyak doorprize yang disediakan oleh Lampung Sai berupa perlengkapan Elektronik. “Meskipun pesertanya terbatas tapi kami memperbolehkan masyarakat yang ingin turut meramaikan kegiatan jalan sehat ini. Jalan sehat ini akan di buka secara lagsung oleh Ketua Umum DPP Lampung Sai sekaligus Duta Besar Indonesia untuk Kroasia Drs. H. Sjahcroedin ZP, SH. Beliau sengaja datang ke lampung untuk mensukseskan acara ini,” terang Uyung.(rls)