Setelah Patah Hati, Perlakuan Raisa ke Hamish Daud Ini Bikin Netizen Sesak Napas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hamish Daud dan Raisa saat ini menjadi salah satu pasangan fenomenal yang kerap menjadi perbincangan.

Bahkan saat keduanya resmi bertunangan, media sosial ramai bertebaran tagar Hari Patah Hati Nasional.

Pasalnya baik Raisa maupun Hamish Daud sama-sama idola yang punya banyak fans bukan cuma paras mereka yang cantik dan tampan, tetapi juga karya serta prestasi keduanya.

Yang teranyar dan lagi-lagi membuat fans menjerit yakni soal unggahan Hamish Daud di akun Instagram pribadinya, Selasa (1/8).

Pemain film Gangster itu mengunggah foto pertemuannya dengan Raisa di salah satu kedai kopi di bilangan Jakarta Selatan.

Foto Raisa dan Hamish itu tampak diabadikan secara candid oleh salah satu teman mereka.

Ekspresi keduanya pun begitu menggemaskan seolah Raisa melupakan rasa gembiranya menyambut kepulangan Hamish Daud.

"Its good to be home again. Thanks for the pic: @nareend," tulis Hamis sebagai keterangan fotonya.

Di foto tersebut, Raisa berpose duck face dengan mata terpenjam sambil