Deretan Mobil Mewah Ini Dijadikan Rental Wedding Car Anaya Enterprise

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anaya Enterprise memiliki layanan unggulan rent car (sewa mobil) bagi pengantin.

Lini bisnis berada di jaringan Optik Modern ini menyediakan mobil wedding mewah seperti Mercedes-Benz E Class, Mercedes-Benz C Class, Volkswagen (VW) Battle, dan Velfire.

General Manager Anaya Enterprise Jihad Akbar menerangkan, biaya sewa wedding car tergantung tipe kendaraan yang dipilih konsumen.

Mercedes-Benz C Class biaya sewa Rp 2,5 juta, Mercedes-Benz E Class dan VW Battle Rp 3 juta, dan Velfire Rp 3,5 juta per event per hari atau durasi 12 jam.

"Biaya sudah termasuk driver, bahan bakar, dan hiasan bunga artificial di bodi mobil," jelas Jihad, Kamis (3/8/2017). (*)