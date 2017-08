Kapolres Way Kanan: Jadilah Polisi yang Humanis dalam Menjalankan Tugas

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke Polsek jajaran, Jumat (4/8/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke Polsek jajaran bersama Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan beserta rombongan pejabat utama Polres Way Kanan dan pengurus Bhayangkari, Jumat (4/8).

Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian dari program kerja Kapolres Way Kanan, Kunjungan diawali ke Polsek Blambangan Umpu dan di akhiri dengan kunjungan kerja ke Polsek Baradatu. Sementara itu, Kapolres Way Kanan dalam kunjungan kerjanya memberikan arahan kepada para kapolsek dan anggota yang hadir untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, kata dia, saat ini adalah era keterbukaan dimana semua kegiatan dapat dengan mudah di akses dan di ketahui publik, untuk itu teruslah tingkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

"Berikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kita harus jadi polisi yang humanis dalam menjalankan tugas dan berkerja secara efektif dan efisien dengan dapat membuahkan hasil yang baik sesuai tindakan yang dilakukan secara tepat cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya sehingga tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, kepolres way kanan menekanan kepada anggota guna terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman untuk jaga kebersihan mako dan barang dinas lainnya karena merawat itu sangat lebih sulit daripada membeli.

Diharapkan seluruh anggota ikut tergerak untuk ikut peduli meski dari hal yang terkecil, kepedulian lain terkait kesehatan dengan diberlakukan larangan merokok tidak satu pun anggota jangan coba-coba merokok dalam ruang kerja atau kantor polisi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ibu Ketua Bhayangkari Cabang way kanan bersama pengurus Bhayangkari melakukan tatap muka dengan anggota Bhayangkari ranting jajaran Polres way kanan untuk mengetahui peran dari kinerja ranting Bhayangkari, sehingga diharapkan dengan dilakukan pertemuan tersebut dapat mengetahui kendala yang dihadapi serta dicari solusi yang terbaik dengan melihat dan meninjau langsung bagaimana keadaan kantor Bhayangkari yang ada di Polsek serta melakukan pemeriksaan administrasi‎. (ang/*).