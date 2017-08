Terbang ke India, Jessica Iskandar Ingin Temui Ortu Vishal Singh?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Artis peran dan pembawa acara Jessica Iskandar alias Jedar, berencana untuk berlibur ke India. Ia berharap ini akan menjadi liburan yang menyenangkan.

"Iya aku pengin banget ke India. Winter is the best. Aku kan sukatraveling, aku belum sama sekali ke India," ucap Jedar ketika berbincang dengan wartawan di Grand Indonesia West Mall, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

"Jadi ketika aku punya temen yang bisa diajak ke India pasti akan menyenangkan sekali kan. Karena menyatu, gitu," tambahnya.

Janda dengan satu anak ini juga membocorkan beberapa tempat yang ingin dikunjunginya selama belibur di India.

"Pengin ke Taj Mahal. Goa bagus. Terus aku pengin ke Mumbai. Terus ke New Delhi," ujarnya.

Pemain film Dealova ini pun sempat bertanya kepada artis peran Vishal Singh, apakah ia bersedia menjadi pemandu wisatanya saat berada di India.

"Oh dengan senang hati. Aku dengan senang hati melakukannya. Aku ingin menunjukan India melalui kedua mataku. Orang-orang India itu sama baiknya seperti orang-orang Indonesia," kata Vishal.

Namun, Jedar masih belum tahu kapan ia akan segera berlibur ke India.

"Belum tahu, sih. Kayaknya entar kalau udah dapet libur. Kalau sekarang kan masih sibuk banget. At least kalau ke India itu butuh waktu dua minggu. Jadi mungkin nunggu libur panjang aja," kata Jedar.