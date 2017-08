Cita Citata Kenakan Pakaian Terlalu Seksi, Netizen Takut Dijahili

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Beberapa hari terakhir Cita Citata terlihat sedang menikmati liburannya di Bali.

Hal ini diketahui dari unggahan beberapa foto di akun Instagramnya.

Pulau Dewata memang sangat terkenal dengan toleransi antar para penduduk juga turisnya.

Mereka sangat terkenal degan sikap menghargai prifasi orang lain, termasuk juga saat berpakaian.

Hal ini membuat banyak orang nyaman berkespresi dengan apa yang mereka pakai dan lakukan.

Sama halnya dengan pedangdung mungil Cita Citata.

Dalam unggahan Instagram miliknya pada Jumat (4/8/2017), Cita mengenakan pakaian dengan bagian atas terbuka.

Ia terlihat sangat menikmati momen liburan tersebut bersama dua kerabatnya.

"fewer friends, less drama. keep your circle small" caption yang ditulis Cita.

sayangnya, penampilan Cita citata ini menuai teguran dari netizen.

ernayasarman : "bjnyaaa....waduuh gimana kalo ada jahil, trs ditarik tu bj"

alfi.ndut : "Kakax itu bajunya terlalu hot kax (emoji)"

geriarahima : "Heh kak cita nggak boleh pake baju Seksi"

Meski demikian, tidak sedikit netizen yang memuji Citacitata.

purquiana_putrie : "I used to love u cita,u are cute and petite and yeah u are sweety"

intan_regita : "Cantik bgt @cita_citata"

ariekuceng : "Kakk cita cantik banget" (TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiwi)