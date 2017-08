Di Bandar Lampung, Luna Maya Unggah Foto Pria yang Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Luna Maya berada di Bandar Lampung, Sabtu (5/8/2017).

Aktris sinetron dan film layar lebar itu menghadiri acara natur hair care di Chandra Tanjungkarang.

Keberadaan wanita berusia 33 di Bandar Lampung itu diketahui lewat sebuah postingan di akun Instagram miliknya yang telah terverifikasi.

Alih-alih memposting foto aktivitas di Bandar Lampung, wanita lajang itu malah memposting foto poster film "Cinlok" yang dibintangi dirinya dan Tora Sudiro, yang jadi tersangka psikotropika.

Oldie but goodie. Be strong my friend @t_orasudi_ro and @mieke_amalia, tulis Luna Maya di bawah foto tersebut.

Hingga tulisan ini diturunkan, unggahan tersebut telah mendapatkan lebih 18 ribu like dan hampir 250 komentar.