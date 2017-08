Mieke Amalia Unggah Foto Mengharukan, "Aku Pulang Dulu Ya Sayang"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Mieke Amalia begitu terpukul dengan kasus yang menimpa suaminya,Tora Sudiro, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka kepemilikan psikotropika.

Model dan artis itu pun mencoba tegar dan tetap setia mendampangi pria yang dinikahinya pada 2009 lalu.

Hal ini terlihat pada postingan miliknya yang telah terverifikasi.

Wanita berusia 40 tahun itu mengunggah foto yang bikin haru.

Mike terlihat merangkul Tora seraya menyandarkan kepalanya ke Tora yang menunduk. "Aku pulang dulu yaa sayang... Dont let them your smile away.

Foto yang diposting tiga jam lalu pun banjir komentar dari para netizen.

Hingga berita ini diturunkan setidaknya sudah mendapatkan 30 ribu like dan 1.000 lebih komentar.

Umumnya mereka memberikan dukungan moril agar keduanya bisa menghadapi cobaan tersebut.

Berikut ini komentar para netizen:

@desmiahajriBe: Strong bab mamim..badai pasti berlalu..