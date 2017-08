Ternyata, Tumbuhan untuk Campuran Es Ini Ampuh Atasi Mag

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyakit mag atau tukak lambung kelihatannya remeh, namun sering merepotkan. Cepat sembuh tapi juga gampang kambuh.

Kemunculan gejalanya ditandai dengan rasa nyeri pada perut gara-gara meningkatnya asam lambung.

Cincau ternyata mampu menuntaskan masalah lambung. Tanamannya sederhana dan mudah ditemukan di sekitar kita.

Penyakit mag tergolong bandel. Adakalanya hilang gejalanya setelah diobati, tapi sering pula kambuh. Begitu kambuh akan menimbulkan rasa sakit pada epigastrum (perut bagian atas) disertai nafsu makan berkurang, bahkan anorexia (selera makan hilang).

Kalau sudah begitu, muncul rasa mual disertai demam sehingga mendadak muntah-muntah.

Beberapa tanaman yang biasa digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia tampaknya memang memberikan indikasi positif dalam penyembuhan sakit mag. Di antaranya tanaman cincau.

Berdasarkan penelitian, ia berkhasiat mencegah radang dan menurunkan produksi asam lambung. Nah, zat apa gerangan yang membuat cincau mujarab untuk sakit mag?

Antara kuman dan telat makan

Dikatakan Dr. Florence C. Amato dalam Fundamentals of Medical Science for Medical Record Personnel (1985), penyakit mag biasanya berawal dari makanan yang dikonsumsi tercemar bakteri atau kuman sehingga menimbulkan infeksi.

Dalam kondisi serangan ringan, diagnosis penyebabnya sering tidak jelas. Tapi bisa juga ditandai dengan muntah darah (hematemensis) berwarna hitam karena pengaruh asam lambung.